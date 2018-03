Nyborg: Børnehuset Møllervangen får fra 1. maj ny leder. Det bliver Kristina Geert-Jørgensen, som har har mange års erfaring på dagtilbudsområdet og i tre år har arbejdet som pædagog i Svendborg.

Det oplyser Nyborg Kommune på sin hjemmeside.

Kristina Geert-Jørgensen afsluttede pædagoguddannelsen ved Odense Socialpædagogiske Seminarium i 2007 og har siden gennemført en lang række kurser og uddannelsesforløb på det pædagogiske felt, og hun har som ressourcepædagog erfaring med det specialpædagogiske område.

Børnehuset Møllervanget Børnehuset Møllervangen er en aldersintegreret institution med 60 børnehavebørn , 12 vuggestuebørn og 18 specialgruppebørn.Børnehuset har en skurvogn ved Hesselhuset i Hyrdegyden, tæt på Storebælt, samt en kolonihave i Skovly.



Konstitueret leder indtil Kristina Geert-Jørgensen overtager 1. maj er Carsten Holst.

I sin fritid har den nye børnehaveleder været en drivende kraft i frivilligt arbejde rettet mod de flygtninge, der ankom til Østfyn og resten af Danmark i 2015. Samme år tog Kristina Geert-Jørgensen initiativ til Venligboerne i Nyborg og Omegn, og hun var i front med at organisere det frivillige arbejde, mens der var asylcenter på Strandvænget fra december 2015 til februar 2017.

Hun står også bag mødestedet Det Interkulturelle Hus, der hver tirsdag og onsdag sørger for, at folk kan mødes på tværs af kulturer. Møderne foregår i HF & VUC's lokaler i Vestergade i Nyborg.

- Forestil dig, at du er flygtet fra krig, og alt det, der har gjort dig til den, du er, ligger bag dig. Der betyder det rigtig meget, at man kan komme et sted, som det her. Måske møder vi endda hinanden i Kvickly næste dag, og så føler vi, at vi har noget sammen, har Kristina Geert-Jørgensen sagt om foreningen, som hun er formand for.

Derudover er hun også medlem af Nyborg Kommunes Integrationsråd, der har til formål at arbejde sammen på tværs af kulturer og flygtningegrupper for blandt andet at fremme integrationen til gavn for både gamle og nye nyborgensere.

Kristina Geert-Jørgensen er 40 år og bor i Nyborg med sin kæreste og børn.