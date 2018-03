Højesteret udviser 36-årig mand fra Cambodja fra Danmark. Landsretten nåede frem til at andet resultat.

En 36-årig cambodjansk mand har i løbet af de seneste år fået fængselsstraffe for voldtægter, som han har begået i Danmark.

Hver gang har danske domstole ladet ham slippe for at blive udvist. Men den vurdering er Højesteret ikke enig i.

Manden skal udvises, lyder det i en afgørelse fra domstolen torsdag. Dermed har retten givet anklagemyndigheden ret.

Den 36-årige er tre gange blevet kendt skyldig og betinget udvist for voldtægter begået i 2012, 2014 og 2016.

Senest var det Østre Landsret, der 21. september 2017 afviste at smide cambodjaneren på porten.

Landsretten henviste til, at manden havde to mindreårige børn, som han ser en til to gange om måneden. De bor i Danmark.

Selv ankom han til Danmark, da han var seks år. Derfor skulle der være meget tungtvejende grunde, hvis manden skulle udvises.

Men retten mener, at der er betydelig risiko for, at manden også fremover vil begå personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke bliver udvist.

Den 36-årige har ikke været i Cambodia, siden han kom til Danmark som barn. Men Højesteret lægger vægt på, at han i en vis udstrækning kan tale sproget.

Desuden har manden et "vist kendskab" til en cambodiansk skik og kultur, lyder det fra Højesteret.

Ifølge Østre Landsret ville en udvisningsdom ganske enkelt være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 stk. 1., der handler om enhvers ret til respekt for privat- og familieliv.

Men den vurdering tilslutter Højesteret sig ikke. Manden er blevet udvist med indrejseforbud for bestandigt.