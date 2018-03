Ullerslev: I årevis har diskussionen bølget frem og tilbage. Ullerslev by ligger godt placeret i forhold til Odense og det nye supersygehus og har derfor udsigt til at vokse i de kommende år. Spørgsmålet er bare i hvilken retning.

Så sent som på et vælgermøde i efteråret gjorde Udvikling Ullerslev et forsøg på at overbevise politikerne om, at et område nord for Kaliffenlund er det bedst egnede. Det lykkedes ikke, og i stedet fastslår den nye kommuneplan, der blev vedtaget i december sidste år, at den fremtidige byudvikling skal ske langs Kertemindevej nord for byen.

Lange udsigter Nyborg Kommunes tekniske forvaltning forventer at have et forslag til en helhedsplan for området klar til politisk vedtagelse efter sommerferien. Derefter skal kommunens folk i gang med at udforme en lokalplan, som også skal have grønt lys fra politikerne. Det vil tage yderligere et år, og først derefter kan selve byggemodningen begynde.Inden da er der også en anden mindre detalje, der skal klares. Jorden er i dag privatejet, men kommunen forventer at købe op. I forvejen ejer Nyborg Kommune Højvangen, som står tom og er i dårlig forfatning. Det kan blive aktuelt at rive den ned og inddrage arealet til ny bebyggelse.



I alt kan der gå mellem 20 og 25 år, før det nye område er helt bebygget. Til den tid vil Ullerslevs befolkning være vokset med cirka 10 procent i forhold til i dag.

Det var også udgangspunktet, da kommunen i denne uge inviterede til det første i en række borgermøder om emnet. Her tog landskabsarkitekt Birgitte Fink de 25 deltagere med ud på en gåtur i området for at fortælle om de foreløbige tanker bag. Og for at give dem en fornemmelse af det areal, som den kommende helhedsplan skal dække.

- Hvis I bevæger jer helt derud, bygger I oven på en gammel losseplads, kom det prompte fra en af de fremmødte, da arkitekten havde peget i retning mod et grønt bælte, der løber nord for byen.

- Der er blevet deponeret mange mærkelige ting gennem årene, lige fra malerbøtter til gamle biler, bemærkede han, mens flere af de øvrige deltagere nikkede anerkendende, og andre gøs ved tanken.

Den del er der dog taget hånd om, forsikrer Jesper Larsen fra kommunens tekniske forvaltning, der deltog i mødet. Arealet skal ikke bebygges, men i stedet udlægges som en grøn bufferzone.

Derudover er alt i spil, når det handler om indretningen af det nye boligområde, understregede hans kollega Anne Nissen på mødet. Derfor er det heller ikke givet, at der bliver tale om 300 boliger, sådan som kommuneplanen lægger op til.

- Men vi forestiller os under alle omstændigheder en blanding af parcelhuse og rækkehuse, tilføjede hun.