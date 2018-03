Otterup HK er sikre på overlevelse i førstedivision, men når holdet tager til Jylland for at møde Randers HH fredag, bliver der ikke gået mindre til den af den grund. Cheftræner Daniel Nielsen vil forsøge at holde den form gående, som sikrede holdet overlevelse efter en katastrofal sæsonstart.

Håndbold: Fredag spiller Otterup HK's herrer tredjesidste kamp i førstedivision på udebane mod rækkens nummer to, Randers HH. Og fynboerne kommer til kampen med en god lille stime i baggagen. Tre sejre i de tre seneste kampe betyder, at Otterup ikke længere har noget at spille for i tabellen. Flere ligaholds andethold har domineret i andendivision, og derfor bliver der færre nedrykningspladser i førstedivision, hvor Otterup således er sikre på overlevelse. Holdet fra Nordfyn er lige nu nummer ni, men den øjeblikkelige placering fortæller ikke hele historien om Otterups sæson. Efter en forfærdelig start på sæsonen med seks nederlag i de første seks kampe, tog Daniel Nielsen over som cheftræner, og siden har holdet været noget bedre, end niendepladsen vidner om. Og blandt andet derfor vil Daniel Nielsen arbejde hårdt for også at slutte stærkt. - Jeg synes, at sæsonen har været fantastisk. Alle omkring holdet var med til at tage skeen i den anden hånd efter den start, vi havde, og vi har hjulpet hinanden. Jeg synes, det kendetegner vores hold, at vi har et godt sammenhold, og fællesskabet er helt unikt. Man har hjulpet hinanden, selv om man måske sidder på bænken, og det er også noget, vi har arbejdet med, siger han.

Vil fortsætte med at kæmpe