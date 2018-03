Kloden rundt

USA: Hvis Tesla, den amerikanske producent af blandt andet elbiler, klarer sig godt de kommende år, kommer det til at bugne på Elon Musks bankkonto. Musk er grundlægger af firmaet, og torsdag godkendte Tesla-aktionærerne, at han i stedet for en fast grundløn kan få aktier for enorme beløb, hvis Tesla når en række mål. Under aftalen vil Musk potentielt kunne få aktier svarende til en værdi af over 50 milliarder dollar. Det vil gøre Musk til en af verdens rigeste personer. Tesla har endnu ikke skabt et overskud i selskabets 15-årige historie. (ritzau/AP)