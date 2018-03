Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtrykker ved ankomsten til EU-topmøde i Bruxelles håb om, at Europa bliver undtaget fra USA's kommende told på stål og aluminium.

- Vi har fået den her melding fra USA om told på stål og aluminium, som er en provokation, og som verden ikke har brug for, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg vil gerne udtrykke den forventning, at Europa ikke bliver omfattet af det her.

- Men med den amerikanske præsident kan man aldrig helt vide. Beslutningen ligger jo hos ham. Derfor skal vi diskutere det, siger han.

Sagen er på dagsordenen torsdag aften på EU-topmødet i Bruxelles.

Tolden på 25 procent på stål og 10 procent på aluminium, som USA's præsident, Donald Trump, vil indføre, skal træde i kraft fredag morgen klokken 05.01 dansk tid.

På topmødet i Bruxelles skal EU's stats- og regeringschefer diskutere deres modtræk, hvis EU ender med at blive ramt.

Så vil EU være nødt til at gennemføre nogle modforanstaltninger, lyder det fra statsministeren.

- For vi kan jo ikke leve i en verden, hvor vi sætter systemerne til side, og hvor man vilkårligt indfører barrierer over for hinanden, siger han.

- Men det ender forhåbentlig med, at fornuften melder sig, siger Løkke på vej ind til topmødet.

Statsministeren siger, at EU ikke forhandler under trusler, og at "ret beset skal der ikke tilbydes noget" til USA for at blive undtaget.

- Det er Trump, der opererer med tanken om fuldstændig ensidigt at indføre en told bygget op på nogle argumenter om sikkerhed, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Europa er USA's tætteste allierede, så det skal han bare afstå fra, siger han.

Lars Løkke Rasmussen kritiserer samtidig Donald Trumps overordnede tilgang til spørgsmål om handel.

- Det er en lidt primitiv forståelse af, hvad handel er for noget at tænke sådan i 1-1, 0-0, og hvis du vinder, så taber jeg.

- Vi er alle sammen blevet rigere af at handle med hinanden, siger han.