Kunst

Værker af Jens Galschiøt forsvandt onsdag fra Fredericia. I alt blev 14 skulpturer transporteret fra fæstningsbyen til næste udstillingsdestination: Svendborg.

Fredericia: August sidste år blev Fredericia tilført et skud kultur, da 14 skulpturer og en udstilling i Ridesalen - lavet af Jens Galschiøt - indtog byen. Planen var, at de 14 skulpturer, som stod placeret rundt om i Fredericia, skulle videre efter en måned. Det skete først onsdag eftermiddag - godt syv måneder efter, udstillingen kom til byen. Udstillingen i Ridesalen blev dog flyttet efter den aftalte måned. “ Jeg havde ønsket, at de hjemløse havde skabt mere debat i byen. At man havde talt om, hvorfor Jens Galschiøt havde lavet den slags skulpturer. Poul B. Jacobsen, formand Fredericia Kunstforening. - Planen var i første omgang, at de skulle stå her en måned mere end aftalt. Men vi har jo også haft et ønske om at beholde dem så længe, vi kunne, og samme ønske har alle de forretningsdrivende haft, lyder det fra Poul B. Jacobsen, formand i Fredericia Kunstforening.

Alle rejste

Det er den lokale kunstforening, der fik Galschiøts udstilling til byen, og det har langt fra været en dårlig oplevelse. Faktisk har foreningen oplevet at få flere medlemmer i foreningen, og så kan de samtidig berette om, at de sidste år fordoblede deres besøgstal. Noget, man kan takke Jens Galschiøt for, ifølge Poul B. Jacobsen. Tilbage står Guldkalven - en skulptur af Jens Galschiøt - som Fredericia Kommune købte sidste gang, Jens Galschiøt udstillede i Fredericia. Denne gang har man ikke kunnet finde de økonomiske midler til at købe endnu et af hans værker. - De koster omkring 300.000-400.000 kroner per styk for de hjemløse, så udfordringen har jo været at finde midlerne, fortæller Poul B. Jacobsen. Udover de ni hjemløse stod der fem andre skulpturer - blandt andet frihedsgudinden ved havnen.

Ny udstilling på vej