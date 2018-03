Lige om lidt kan du undvære din iPad og smartphone

Din smartphone er snart ikke længere så uundværlig. Dit dimseunivers vil blive dramatisk udvidet, og spænde fra tale i den ene ende hen over midten, hvor PC og tablet befinder sig og så lige så langt ud i den anden ende med Virtual Reality immersive displays, skabt til total fordybelse, Augmented Reality displays der lægger informationen foran dig ude i virkeligheden, og giver overblik. Et netværk af dimser. Både PC, tablet og smartphone lever fint videre, men efter smartphone og iPad begejstringen har lagt sig er det jo nu sådan at jeg vælger dims efter behov. Man begynder at tale om et digital mesh - eller netværk - af mere eller mindre ligeværdige enheder, hvor jeg vælger det rette værktøj til skiftende opgaver.

Først skete det for PC'en, så for iPad'en, og nu er turen så kommet til smartphonen. Det er blevet hverdag i gadget- land. Da iphone X kom skete der ikke rigtig noget, den kom ikke i TV avisen, og den der ryddede ingen forsider. Den sælger faktisk også skuffende, for det her er blevet enheder der bare er der, og bliver brugt når det er relevant. Enheder der bliver skiftet ud når de går i stykker, og ikke når Apple synes vi skal have en ny. Der bliver godt nok solgt et par milliarder af de kendte dimser om året, men der er ikke længere vækst i salget. PC'er, smartphone og tablets er mestendels noget vi betjener via touch på skærm eller tastatur. Og der er en skærm at kigge på. Et flad skærm på 1-2-3 håndfladers størrelse. I virkeligheden en ret snæver oplevelse der minder om hinanden uanset hvilken af de tre du bruger. Din smartphone er på det seneste begyndt at kunne tales til, og det er en af de to nye bruger-oplevelser der vil give os nye enheder. Det handler om tale i den ene ende, og Virtual / Augmented reality displays i den anden.

Indtil videre er dansk desværre også sort snak, men det laves der snart om på. Der kommer en ny gruppe enheder til der er skabt til tale - og kun tale. Amazon's Alexa eller Google Home er eksempler på den nye familie af dimser. Alexa ligner en lille Stelton kaffekande, og den står på hylden og venter tålmodigt på at du siger "Hey Alexa", spørg den om hvad som helst og den svarer. Vejrudsigten, nyheder, tænd/sluk for lyset, skift kanal på fjernsynet, læs en opskrift op, læs dine e-mails op, og svar dem. Og naturligvis, køb ind på Amazon. De vil vælte ind over Europa i de kommende måneder, og Google vil tale dansk her i år, Amazon måske også. Så når du er derhjemme behøver du ikke finde din smartphone, du taler bare ud i lokalet. Den genkender dig, og ved at det er dig. Det vil sige at når du siger ring til svigermor, så ved den at det er DIN, og ikke din kones ditto.

Så tale bliver stort. Derhjemme, eller i bilen er det en hurtig og naturlig måde at få ting til at ske. Alexa og andre smart speakers er det nye. Din smartphone kan naturligvis også tales til. Allerede i dag er 25 procent af søgninger på Google i USA tale, og ikke touch.

Den anden ende af skalaen der udvider brugeroplevelsen dramatisk er nye typer af skærme på nye typer af dimser. Augmented og virtual reality skaber fantastiske muligheder. Microsoft HoloLens var en af de første velfungerende. Et par briller der ligner svejsebriller, og du er inde i en 3D verden af information og oplysninger. Ting står foran dig, og du kan gå rundt om dem, du kan skille ting ad, lag på lag, eller gå på opdagelse i solsystemet. Eller møde David Attenborough, som jeg lige har gjort i Austin, Texas. David var i England og interaktiv, og jeg var i Texas. Attenborough viste mig en sjælden hval - først som skelet, sidenhen som hel og fungerende hval. Den flød i 3d foran mig, mellem os.

Augmented og virtual reality vil give os filmoplevelser, nyheder, man kan gå rundt i forsvundne kulturer eller i byer man lyst til - men ikke tør - besøge. Gamle Damaskus for eksempel. VR brillerne er klodsede nu, men de vil snart blive små og almindelige, eller mine Ray-Ban briller vil få VR option. Så fra en snæver (og lidt gammeldags) brugeroplevelse med PC, smartphone og tablet venter lyd og usynlige enheder i den ene ende, og fede virtual reality oplevelser i den anden. Nye dimser, nye muligheder i en verden hvor din smartphone ikke længere er kongen af IT universet.