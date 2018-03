Femern A/S afviser at være skyld i, at projektet ikke som ventet får en myndighedsgodkendelse til sommer.

Projektet ser nu ud til først at få en godkendelse af de tyske myndigheder tidligst i slutningen af året, oplyser delstatspolitikeren Sandra Redman til erhvervsmediet Finans.

Ifølge hendes oplysninger skyldes forsinkelsen, at Femern A/S har afleveret godkendelsespapirerne for sent. Men det afviser selskabet over for Ritzau.

- Vi har fulgt den tidsplan, der har været aftalt med den tyske godkendelsesmyndighed og afleveret alt materiale til de aftalte frister i den efterspurgte kvalitet. Nu afventer vi de officielle meldinger fra Tyskland, lyder det i et skriftligt svar.

Sandra Redman, der sidder i Slesvig-Holstens delstatsparlament for SPD, er endnu ikke blevet oplyst om en ny dato for godkendelsen. Men hun forventer, at det bliver sidst på året.

Ifølge delstatspolitikeren vil der komme flere oplysninger frem torsdag eftermiddag eller fredag, hvor erhvervsminister Bernhard Bucholz skal redegøre om sagen.

Som konsekvens af den tyske melding oplyser Transportministeriet følgende til Ritzau i en skriftlig kommentar:

- Den tyske myndighedsgodkendelse forventes nu først at være klar sidst på året.

- Vi er aktuelt ved at analysere situationen og har derfor ingen kommentarer til meldingen fra Slesvig-Holsten.

- I samarbejde med forligskredsen bag Femern Bælt-projektet vil der efter påske blive taget stilling til, om den nye forsinkelse eventuelt skal have konsekvenser for de igangværende aktiviteter i projektet.

For tre uger siden valgte regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti at fremrykke "anlægsforberedende aktiviteter" uden at have en myndighedsgodkendelse på hånden.

Dengang lød det, at processen for myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen i Tyskland er "i god fremdrift, og myndighedsgodkendelsen kan forventes at blive udstedt i sommeren 2018".