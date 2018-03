Ifølge DHF kan HC Midtjylland ikke blive taget under rekonstruktionsbehandling og nøjes med at miste to point.

Økonomisk trængte HC Midtjylland har blandt andet arbejdet med en løsningsmodel, der går ud på at blive fratrukket to point, så Tønder akkurat redder sig og undgår nedrykning fra herrernes håndboldliga.

Det skulle ske ved, at HC Midtjylland blev taget under rekonstruktionsbehandling.

Men den løsning er slet ikke mulig for HC Midtjylland, oplyser Frank Smith, der er chef for turneringsafdelingen i Dansk Håndbold Forbund (DHF) og har nærstuderet reglerne.

- Det er et nej. Det er ikke et muligt scenarie.

- Det er ikke et tema for HC Midtjylland. Den regel omfatter ikke den situation, de er i, siger Frank Smith.

Han har rådgivet HC Midtjylland om mulighederne.

- Rådgivningen bestod også i at sige, at den med de to fratrukne point i relation til en rekonstruktion ikke er aktuel i forhold til vores regler, fortæller han.

HC Midtjylland er lige nu et enkelt point over Tønder, som på sidstepladsen står til direkte nedrykning.

Men der er fortsat en anden mulighed for HC Midtjylland, som kan begære sig konkurs inden sidste spillerunde i grundspillet på onsdag.

- De kan vælge at begære sig selv konkurs. Altså en egenbegæring. Hvis de træffer det valg, så suspenderer vi selskabets hold fra turneringen, siger Frank Smith.

- Hvis der her på mit bord ligger en egenbegæring om konkurs inden onsdag 28. marts klokken cirka 22, hvor den sidste kamp formodes at slutte, så har vi fået den i tide.

- Så trækker vi HC Midtjylland ud, og så skal vi også nulstille alle holdets kampe. Derved vil Tønder have flere point end HC Midtjylland, der vil ende på et rundt nul i antal point.

- Derfor ville HC Midtjylland være den direkte nedrykker, forklarer Frank Smith.

Endelig er der en mulighed mere for Tønder, som med blot et point eller en sejr hjemme over Ribe-Esbjerg i sidste spillerunde kan overhale HC Midtjylland.

Det kræver dog, at HC Midtjylland, som ikke har vundet en kamp i år, også taber holdets sidste kamp hjemme mod Skjern.