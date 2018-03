Mandag den 26. marts fylder den tidligere Vejle-målmand Alex Nielsen 60 år, og han kan nu som administrerende direktør i Mediehuset Herning se tilbage på en karriere med mange højdepunkter.

Dobbelt DM-guld, landskamp, Lotto, Oddset og Herning Folkeblad. Direktøren fra Herning har spillet på mange baner.

Opvokset på Amager spillede han for Fremad Amager, før Vejle Boldklub i 1977 hentede ham ind som klubbens første kontraktspiller.

327 kampe spillede han for klubben fra Nørreskoven frem til 1987, og som anfører var han med til at vinde Landspokalturneringen i 1981 og DM-guld i 1978 samt 1984, hvor blandt andre også Allan Simonsen var på holdet.

Alex Nielsen spillede 16 U21-landskampe og én A-landskamp.

Præget af sin sportslige karriere, som har givet Alex Nielsen en plads på alletiders udvalgte Vejle-mandskab, er sportsmetaforer en del af hans virke som leder: De bedst forberedte vinder i længden, Skyder man ikke på mål, så scorer man ikke, Spillerne kommer og går, virksomheden består og Ingen vinder en kamp alene.

- Allan Simonsen er det bedste eksempel på at være en verdensstjerne og en holdkammerat på samme tid, og den balance prøver jeg altid at skabe. Jeg søger at samle rigtig dygtige medarbejdere, men også give dem holdningen, at ingen er over holdet, siger Alex Nielsen.

Fra 1987 var Alex Nielsen i 15 år underdirektør hos Dansk Tipstjeneste i København, hvor han som ansvarlig for selskabets forretningsudvikling var med til at udbygge spilmarkedet med tiltag som Lotto, Oddset, MandagsChancen, Quick-skrab og meget andet.

Siden 2002 har han arbejdet som direktør i Mediehuset Herning og ansvarshavende chefredaktør på Herning Folkeblad og Midtjyllands Avis.

Derudover har Alex Nielsen en række bestyrelsesposter blandt andet hos Ritzaus Bureau, hvor han netop er indstillet til at overtage formandsposten.

Til sine ansatte i mediehuset sender han også et mere branchespecifikt budskab: Borgerens indsigt lokalt er fundamentet for demokratiet nationalt. (Ritzau)