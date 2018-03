Fem West Ham-tilhængere har fået karantæne for at løbe på banen i ligakampen mod Burnley tidligere i marts.

Premier League-klubben West Ham gav torsdag livstidskarantæner til fem tilhængere, som løb på banen i West Hams kamp mod Burnley tidligere i marts.

Flere andre er blevet udelukket for resten af livet for at have smidt mønter eller andre skadelige genstande under kampen på London Stadium, som Burnley vandt 3-0.

Det skriver West Ham på sin hjemmeside.

Mange af West Hams frustrerede fans stillede sig op i nærheden af det område, hvor West Ham-ejerne David Gold og David Sullivan sad, og de måtte forlade deres sæder.

Det kom også frem, at Sullivan blev ramt af en mønt mod slutningen af kampen.

Selv om klubben nu har uddelt en række livstidskarantæner, stopper undersøgelserne ikke.

En række episoder granskes stadig, og West Ham forventer at udstede flere karantæner før næste hjemmekamp mod Southampton 31. marts.