Det siges tit, at unge journalister går ind i faget for at vælte ministre. Bob Woodward, der fylder 75 år mandag den 26. marts, gjorde noget endnu større: Han væltede en præsident.

Bob Woodward udgjorde i 1970'erne sammen med sin kollega Carl Bernstein på avisen Washington Post det berømte makkerpar, der bragte præsident Richard Nixon til fald.

I løbet af to år kom de to på sporet af en af USA's største skandaler. Nemlig at præsidenten og hans inderkreds havde forbindelser til og modarbejdede opklaringen af et indbrud i deres politiske modstanderes hovedkvarter, Watergate.

Sagen voksede ikke mindst takket være den højt placerede hemmelige kilde Deep Throat, og i 1974 måtte Nixon som den første amerikanske præsident nogensinde gå af før tid.

Watergate-skandalen er foreviget i filmen "Alle præsidentens mænd", der stadig er pligtstof for unge på vej ind i journalistfaget. Men også resten af Bob Woodwards karriere er værd at bide mærke i.

- Han har en ekstraordinær evne til at få ellers ansvarlige voksne mennesker til at afsløre alt over for ham, har tidligere CIA-chef og forsvarsminister Robert Gates sagt om Bob Woodward.

I snart 50 år på Washington Post har han gravet i de vigtigste emner i og omkring amerikansk politik. Watergate-dækningen indbragte avisen Pulitzerprisen, og samme hæder tilfaldt avisen i 2002 for dækningen af angrebene på USA 11. september 2001. Også det arbejde var Woodward engageret i.

Han har også fået talrige andre hædersbevisninger i løbet af sin karriere.

Trods sin høje alder er han fortsat aktiv som medredaktør på Washington Post.

Bob Woodward har udgivet en lang række bestseller-bøger. Heriblandt en bog om baggrunden for den amerikanske invasion af Irak i 2003, en bog om CIA's hemmelige virksomhed og en om USA's krig mod terror. (Ritzau)