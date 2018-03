Lars Tastum Madsen er ny formand i Tommerup Boldklub. Han tager over efter Kenneth Simonsen, der ønskede at stoppe.

Tommerup: Tommerup Boldklub har skiftet ud på holdkortet.

42-årige Lars Tastum Madsen er nu formand for boldklubben efter at Kenneth Simonsen valgte at stoppe i hvervet.

- Den afgårende formand havde meldt, han stoppede. Så stod der en klub uden formand. Så jeg meldte mig frivilligt, siger den nye formand.

Han betegner situationen i klubben som fornuftig.

Bestyrelsen i Tommerup Boldklub Lars Tastum Madsen (formand).



Jacob Wrang Vind (næstformand).



Lars Drejergaard.



Jakob Storm.



Niels Mark.



Lene Juul Hansen.



Benjamin Gaardsdal Diernisse.



Lasse Andersen (suppleant - kasserer).



Kate Nielsen (suppleant).

- Situationen er, at det er en sund og fornuftig boldklub. Men der skal sparkes noget frisk pust i det også. Forstået på den måde: Jo flere hænder, der trækker, jo nemmere er det for de frivillige, fortæller Lars Tastum Madsen.

Han kalder Kenneth Simonsen for "klubbens usynlige mand".

- Og den stil vil jeg fortsætte. For det er ikke personen, der skal tegne klubben, det er klubben, der skal være flagskibet, siger Lars Tastum Madsen, der i det daglig er udviklingsingeniør hos KEN A/S og stillede op ved kommunalvalget for Venstre.