Kloden rundt

USA: Skuespillerinden Cynthia Nixon er nok mest kendt for sin rolle som Miranda Hobbes i den populære serie "Sex and the City". Men nu skifter hun karrierespor og stiller op til guvernørvalget i New York. Nixon vil stille op for demokraterne og fokuserer blandt andet i sin valgkampagne på at forbedre undergrundsbanen i New York. Hun er tidligere blevet rost for sin aktivistiske foretagsomhed, hvor hun blandt andet har kæmpet mod stigmatisering og fordomme. (ritzau/CNN)