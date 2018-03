Kloden rundt

Mexico: En bortløben flodhest er efter 10 dages flugt i det østlige Mexico blevet fanget og overført til en dyrepark. Tyzon, som de lokale har døbt den bortløbne flodhest, skabte sig hurtigt en stor fanskare og fik også sin egen Facebook-side. Men da folk begyndte at tage billeder af ham, fodre ham og endda klappe ham, fik myndighederne nok. Det er trods alt et farligt dyr, der kan finde på at angribe mennesker. Det er uvist, hvor Tyzon på omkring tre år og 600 kilo kommer fra. Lokale spekulerer i, at dyret kan være sluppet løs fra en narkobarons private samling af eksotiske dyr. Delstaten Veracruz er med en stor havn kendt for at være legeplads for de store narkokarteller,. (ritzau/AFP)