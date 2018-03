Selvom en bro over Kattegat vil rykke cirka 37 procent af bilisterne væk fra Storebæltsbroen, vil etableringen af Kattegat-forbindelsen være godt for fynsk erhvervsliv. Det mener trafikforsker Mogens Fosgerau.

Beregningen er dog lavet, inden regeringen og Dansk Folkeparti i efteråret besluttede at nedsætte taksten over Storebælt, og faldet på 37 procent tager derfor ikke hensyn til den stigende trafik over Storebælt som følge af nedsættelsen.

Ifølge en analyse fra Transport- Bygnings- og Boligministeriet vil antallet af bilister over Storebæltsbroen blive reduceret med 37 procent, hvis en bro over Kattegat bliver en realitet.

Han understreger, at hvis en Kattegat-forbindelse er noget for Fyn, så er det i hvert fald godt og ikke dårligt. Netop fordi det er tilgængeligheden, man lever af, siger Mogens Fosgerau.

Der er dog en ting, som kan være en ulempe for fynboerne.

- Det er taksten på Storebælt. Med denne diskussion om en bro over Kattegat bliver taksten på Storebælt pludselig ekstra vigtig, forklarer trafikforskeren.

Hvis man med Kattegat-forbindelsen fjerner en del bilister fra Storebælt, vil det tage længere tid at få betalt restgælden for Storebælt, siger han.

- Der kan komme yderligere binding på betalingen af Storebæltsbroen. Fynboerne kan risikere at skulle betale en høj pris for at komme til Skælland i længere tid, end de har skullet, hvis man ikke byggede en bro over Kattegat, forklarer Mogens Fosgerau.