Kloden rundt

Australien: Det australske postvæsen har været ude med en stor undskyldning efter i hele fem måneder at have glemt at tømme den ene af to postkasser i den lille by Beechworth nordøst for Melbourne. En ejer af et VVS-firma fortæller til tv-stationen ABC, at han fik mistanke om, at noget var galt, da gode gamle kunder holdt op med at betale deres regninger. Andre oplevede, at bryllupsinvitationer og julekort ikke nåede frem. I starten af marts skulle en beboer poste et brev og opdagede, at postkassen var propfuld. Årsagen er, at indsamlingen var overtaget af et nyt hold, der havde glemt postkassen. Postvæsenet oplyser, at alle omkring 500 forsendelser nu er leveret - med en undskyldning. (dpa/ritzau)