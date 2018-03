Danmark vil opføre et hegn langs grænsen til Tyskland for at holde vildsvin og dermed svinepest ude.

Et hegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland skal fremover hindre vildsvin i at komme til Danmark og dermed sikre den danske svinebestand mod en sygdom ved navn afrikansk svinepest.

Men set fra Dansk Folkepartis EU-ordførers synspunkt rummer hegnet mere end veterinære perspektiver.

- Det er lidt paradoksalt, at man godt må sætte et hegn op for at hindre svin i at komme ind i Danmark. Men man må ikke sætte et hegn op for at beskytte mod grænseoverløbere, asylansøgere og lykkeriddere, siger Kenneth Kristensen Berth (DF).

- Det er åbenbart vigtigere at beskytte svineeksporten end at beskytte Danmark mod at blive overrendt af udlændinge.

Da planerne om at opføre vildsvinehegnet langs grænsen blev offentliggjort, skrev Berth på sin Facebook-profil:

- Hurra, nu får vi et hegn langs den dansk-tyske grænse. Det bliver godt nok kun halvanden meter højt i første omgang. Men når det nu er der, kan vi da lige lægge et par meter oven i.

Det var skrevet dels i sjov, men også dels i alvor, forklarer han.

- Jeg så gerne, at vi fik et højere hegn mellem Danmark og Tyskland. Og jeg så også gerne, at de ubemandede grænseovergange, vi har, blev lukket, siger Kristensen Berth.

Spørgsmål: Er det noget, du vil arbejde for politisk, at det her hegn bliver gjort større?

- Vi har et mål om, at grænsekontrollen mod Tyskland bliver så effektiv som muligt. Og et hegn eller en anden fysisk barriere, som ikke sådan er lige til at komme forbi, vil være en klar styrkelse af grænsekontrol.

- Nu har vi fået det her hegn. Det ville være dejligt, hvis vi kunne lægge et par meter oveni.