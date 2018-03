Årslev: Polymere løbet afvikles på de midtfynske veje, søndag den 25. marts. Det er et såkaldt regularity rally for alle med en klassisk bil indregistreret fra 1990 eller før.

Historisk regularity rally er ifølge Hans Oluf Nielsen fra Motor Klubben Centrum et løb, hvor det er let at finde rundt, men hvor det gælder om at køre med den rigtige fart, så kontrollerne passeres på de rigtige tidspunkter.

Polymere løbet starter hos Polymeren på Stationsvej 69. Fra klokken ni er der rig lejlighed til at se de mange gamle klassiske biler, inden de fra klokken 11 lukkes ud på de små charmerende midtfynske veje. Deltagerne kører fra Årslev over Allerup, Birkum, Sanderumgård, Davinde, Rolfsted, Ravnholt, Ryslinge, Pederstrup og til frokost ved Polymeren i Årslev.

Efter en en halv times pause, slippes bilerne atter løs klokken 13. Denne gang kører de næsten samme tur - bare den modsatte vej rundt.

Har man lyst til at prøve, er der i Polymere løbet lavet en speciel rute for begyndere. /EXP

Hvordan fungerer det ?

