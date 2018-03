Kattegatbro slår timemodellen endegyldigt ihjel

Kattegatbro: Der hersker ingen tvivl om, at det vil være fantastisk godt for sammenhængen, beskæftigelsen, konkurrencekraften og den enkelte dansker, hvis det kan lade sig gøre at bygge en bro over Kattegat.

Transporttiden i bil mellem Jylland og Sjælland kan reduceres med over en time med deraf følgende enorme tidsmæssige og økonomiske gevinster. Derfor er det rigtig godt nyt, at dugfriske beregninger i Transportministeriet tyder på, at der er rigtig god økonomi i en ren motorvejsforbindelse over Kattegat. Alt tyder på, at et sådant projekt kan realiseres uden skattekroner med 100 pct. brugerbetaling.

Der er også regnet på en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. Her er resultatet - med opdaterede trafiktal - at statskassen skal bidrag med mindst 40 milliarder kroner, hvis et sådant projekt skal søsættes. Og det er selvsagt komplet urealistisk - det ville beslaglægge hele det statslige anlægsbudget i mange år til skade for påtrængende trafikprojekter landet over. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu får mere mere dybtgående beregninger på en ren vejbro over Kattegat, så vi om et par år kan tage politisk stilling til, om der skal arbejder videre med en sådan visionær forbindelse mellem øst og vest.

Socialdemokraterne og de radikale kræver, at der udover en motorvej også bygges en jernbane på en mulig kommende kattegatbro. De to partier må lige forklare alle vi andre, hvor de vil finde 40 milliarder kroner til en sådan øvelse. I forvejen har de to røde partier efterladt et gigantisk sort hul på 15 milliarder i Togfondens fase 2.

Alligevel holder S og R krampagtigt fast i planen om en ufattelig dyr (og overflødig) timemodel for jernbanen mellem Aarhus og Fredericia, herunder ny bane mellem Hasselager og Hovedgård via Solbjerg samt en ny jernbanebro over Vejle Fjord. Det hænger simpelthen ikke sammen, og det er ikke troværdigt. Specielt ikke, hvis de to partier ønsker at være med i en yderst tiltrængt opgradering af vejnettet og anlæggelse af en tredje limfjordsforbindelse i vor tid.

Kære S og R: Drop timemodellen og slut op om en nærmere beregning af en mulig kattegatbro med motorvej baseret på 100 pct brugerbetaling, dvs. uden skattekroner. Husk, at miljøvenlige og komfortable busser på en motorvej også er højklasset kollektiv transport.