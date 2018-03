Nyborg: Den lille naturhavn ved Holckenhavn-dæmningen syd for Nyborg er ren idyl med de små fiskerbåde og joller langs 21 små, hjemmelavede broer. Men vand kan være farligt.

Nu bliver det lidt mere sikkert at være bådejer eller gæst ved dæmningen. Trygfonden har nemlig bevilget redningskranse, der skal stilles op i hver ende af dæmningen. Det oplyser Peter Jespersen fra Holckenhavndæmningens Brolaug.

Trygfonden kræver i forbindelse med donationen, at de to kranse stilles op, så alle kan komme til dem, de skal være synlige, og så skal brolavet sørge for at holde udstyret vedlige.