Skovby: Der er både tarteletter på fadene og musikalsk nostalgi på scenen, når Skovby Forsamlingshus inviterer til fest fredag 7. september.

På plakaten er The Rocking Ghosts, som har over 50 år på bagen - dog ikke med den originale besætning. De har haft store internationale hits og turneret over det meste af verden. De var med i de glade dage i Hit House - Giraffen - Dansetten, og har oplevet tiden med hvinende piger ved scenekanten. Og så har de optrådt som opvarmning for Cliff Richard & The Shadows og kendes nok især for 60er-hits som "Belinda" og "Oh, oh what a kiss", som stadig er med i reprtoiret.Når man har sagt The Rocking Ghosts, må man også sige John Andersen, men det var først ved udgivelsen af gruppens fjerde singleplade, at det store publikum for alvor får øje på ham. Han var ude af bandet i 12 år, men indtog i 1989 atter sin vante plads i orkestret, skriver gruppen på sin facebookprofil.

Forsalget til festaftenen er påbegyndt. /EXP