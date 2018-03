Kerteminde: Den oscarvindende film "The Shape of Water" vises nu i Kerteminde Kino. The Shape of Water er en fabel, der foregår i koldkrigstidens USA omkring 1962, hvor den ensomme og stumme Elisa arbejder i et statsstyret og tophemmeligt højsikkerhedslaboratorium, hvor hun er isoleret fra omverdenen. Da hun og kollegaen Zelda opdager et hemmeligt eksperiment, ændres Elisas liv for evigt.

Filmen vises frem til søndag 25. marts alle dage kl. 19.30, og 27.-28. marts kl. 19.30.