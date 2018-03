3

Også i år kan man være med til at fejre H.C. Andersens fødselsdag 2. april, hvor der er de traditionsrige arrangementer som kransenedlæggelse, børneshow, legat- og prisuddeling og benytte lejligheden til at besøge H.C. Andersen museerne i byen, hvor der i anledning af fødselsdagen er fri entré.Dagen er en festlig og eventyrlig fejring af byens verdensberømte eventyrforfatter, der i år falder på 2. påskedag.Dagen starter traditionen tro med kransenedlæggelse ved H.C. Andersen-statuen i Eventyrhaven, hvor det i år er rådmand Jane Jegind, som holder tale. Der er også fællessang med H.C. Andersen Koret.Den gakkede verdensmand og sørøver, Onkel Reje, fra DR Ramasjang står i spidsen for den "Fabelagtige fejring" af byens digter i Odeon. Her sættes der ekstra fut i den 213 fødselsdag kl. 14, når små og store eventyrelskere kan opleve Tumle og Frida fra Kulturmaskinen, de små, kongelige balletdansere fra balletskolen, H.C. Andersen Paraden, elever fra Odense Musikskole og kortfilm fra Odense International Film Festival.Man kan som sædvanlig også deltage i overrækkelsen af H.C. Andersen Prisen, der dog i år først overrækkes tirsdag 3. april på Odense Teater. Æresprisen går i år bl.a. til sangeren og komponisten Sebastian.