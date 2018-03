FODBOLD: Tarup/Paarup sluttede efteråret som nummer et med et forspring til nummer to, Oure FA på en målforskel på et mål. B1909 sluttede som nummer tre, 11 point efter og B1913, 14 point efter de to hold, De to sidste med pæn afstand til bundregionen.

Tre af de fynske klubbers trænere har Oure FA som oprykningsfavorit, og kun en enkelt træner, Bjørn Holm fra Oure nævner beskedent Tarup/Paarup som favorit.

B1913



Tilgang: Francis Nhah (ukendt), Rene Henriksen (Nyborg), Jacob Tonnesen (Esbjerg)



Afgang: Emil Peter Jørgfensen (Frem), Ahmed Abdu (Stoppet)



Træner: Kim Jørgensen (Andet halvår)



Assistenttræner: Peter Amstrup Christensen (Første sæson)



Målsætning: Undgå nedrykning. Om muligt forbedre nuværende placering som nummer 6.



Tarup-Paarup IF



Tilgang: Anders Fønns (Strib), Patrick Rasmussen (Middelfart), Peter Willems (Nr. Åby), Mathias Glintborg (Svendborg), Viktor Larsen (Glamsbjerg), Alexander Jimenez ?



Afgang: Mathias Kristensen (Horsens), Thomas Broe (Marienlyst), Andreas Hansen (Otterup)



Træner: Jan Knudsen ( Første sæson)



Assistent: Søren Ravn Jensen og Simon Ditlevsen (Første sæson for begge)



Målsætning: At spille med om oprykning og udvikle kollektiv spillestil.



Oure Fodbold Akademi



Tilgang: Daniel O'Hara (Næsby), Andre Malmkvist (B1909), Nicklas Risager (Næsby u-19), Thomas Hansen (OB u-19)



Afgang: Mathias Andersen (København), Mathias Hansen (København)



Træner: Bjørn Holm (Niende sæson)



Medtræner: Mads Halskov



Målsætning: Fortsættelse af fodboldprojektet, og udvikle spillerne i et godt træningsmiljø



B1909



Tilgang: Marc Gangia, Rasmus Skovgaard, Rune Rasmussen, Marcus Sørensen og Daniel Winther (Alle fra Næsby)



Afgang: Søren Lærche (Pause), Mathias Munch (Marienlyst), Kasper Kruse (Stoppet)



Trænere: Thomas Thorhøj (Andet halvår)



Assistenttrænere: Marc Christensen og Lars Christensen



Målsætning: Stabilisere sig i DS, og styrke træningskulturen omkring 1. holdet

Lørdag den 24. marts er der kick off for de resterende 13 runder i Danmarksseriens pulje 3, der domineres af de fire stærke fynske mandskaber.

Klokken 13 spiller Oure FA mod Esbjerg. Klokken 14.30 begynder Århus Fremad mod B1909. Klokken 15 spiller Varde mod Tarup/Paarup, og klokken 15.30 sæsondebuterer B1913 mod Sønderborg.

Bjørn Holm træner på ottende sæson for Oure FA, der er udsprunget som et skoleprojekt på Oure -skolerne , er nu tættere end nogensinde på at kunne kalde sig divisionsholdstræner fra efteråret 2018.

Bjørn Holm har også noteret sig, at andre hold tror på Oure som oprykker. Med et ungt, teknisk stærkt og mere erfarent mandskab vil Oure spille for chancen, men målsætningen for det sydøstfynske hold er stadig, at udvikle spillerne i et godt træningsmiljø og give dem redskaberne til divsions- og evt ligafodbold. Truppen er næsten intakt i forhold til efteråret.

Spørgsmålet om samarbejdet med Svendborg får betydning for foråret, bliver afkræftet af Bjørn Holm.

- Det er et langsigtet projekt for udvikling af ungdomsspillere på Sydfyn.

Med afgang af tre stærke angribere, Andreas Hansen, Thomas Broe og profilen Mathias Kristensen, manden med de mange mål i støvlerne, er det et åbent spørgsmål, om TPI kan bevare førstepladsen.

Den nye træner, Jan Knudsen er optimistisk, men erkender, at kapløbet kan ende med Oure som nummer et.

- Vi arbejder for tiden på at skabe en mere kollektiv spillestil, fordi muligheden for at spille på Mathias Kristensen som target-mand ikke er muligt, siger træner Jan Knudsen. Han glæder sig over tilgang af en række potentielle førsteholdspillere, og har i øjeblikket 24 spillere til rådighed til træning, tre gange om ugen. Træningsopstarten har vist, at TPI i træningskampe scorer færre mål, og de indkasserer også færre mål i egen ende, fortsætter Jan Knudsen.