Det var ikke ærekrænkende, at DF i 2013 indrykkede en annonce med navne på 685 personer, fastslår Højesteret.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er overrasket, men meget tilfreds, efter at Højesteret torsdag har afgjort, at en annonce, som partiet indrykkede i 2013, ikke var ærekrænkende.

Dansk Folkeparti gengav i annoncen navnene på 685 personer, der havde fået dansk statsborgerskab, under overskriften: "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed". Annoncen blev bragt i Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten.

Både byretten og landsretten nåede enstemmigt frem til, at annoncen var ærekrænkende.

Men nu har er Højesteret nået frem til det modsatte resultat.

- Det helt afgørende er, at Højesteret slår fast, at der skal være højt til loftet i et demokrati, siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau.

- Jeg er enormt lettet. Vi er politisk parti, der forsøgte at påvirke debatten med vores annonce. Vi ville have Folketinget til at tage den person, det drejede sig om, væk fra listen. Det lykkedes så ikke, siger han.

Alligevel mener han, at sagen har haft en politisk effekt.

- I tirsdags var der flertal for i Folketinget, at der ikke længere skal gives statsborgerskab i den situation. Så sagen har også haft en politisk betydning.

Derfor ser han sagen og afgørelsen som "enormt principiel".

- Hvis der ikke var mulighed for som politisk parti at bringe en annonce og få folks øjne op for, hvad Folketinget har gang i, så ville det være rigtigt skidt for demokratiet, siger Kristian Thulesen Dahl.

På listen over de 685 personer dengang i 2013 var der én person, som ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) kunne være til fare for rigets sikkerhed.

Dansk Folkeparti ville med sin annonce problematisere, at en person, som PET advarede imod, kunne blive dansk statsborger.

- Problemet var den her godkendelse af en hel stor gruppe på én gang. Man kunne jo også være kommet om ved det ved at godkende dem en for en.

- Men når man politisk valgte at gøre det på den måde, så må medlemmerne af gruppen også kunne tåle, at vi talte om dem som én gruppe, siger DF-formanden.