Tranekær: Efter i et par år at have kæmpet for at skaffe penge til ny kunst i TICKON kunne bestyrelsen bag skulpturparken torsdag begejstret konstatere, at der med et tilsagn fra L.M. Fonden (entreprenørfirmaet Lemvigh & Möller) på 125.000 kroner nu er tilstækkeligt med midler til at bestille to længe ønskede værker.

Det drejer sig om Chris Drurys "Sky Cloud Chamber" og Brandon Ballengées "Love Motel for Insects".

- Vi har allerede en aftale med Chris Drury om et besøg på Langeland for at finde den bedst egnede placering til sit værk i TICKON, siger formanden for TICKONs bestyrelse, grafiker Ole Johnsen og forklarer, at Sky Cloud Chamber er et camera obscura - altså et primitivt "kamerahus", som via et 50-øre-stort hul i taget er i stand til at projicere et billede af omgivelserne ned på en hvid plade.