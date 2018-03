Sundhed

Hjerm: Parkinsonramte Ulla Astrup Jensen fra Hjerm er løbet ind i endnu et nederlag.

- Vi har været til møde på Jobcenter Struer og fået at vide, at Ulla stort set skal begynde forfra, og at de vil have speciallægeerklæringer fra både neurolog og ryglæge, inden de vil gå videre med sagen, og de kræver også, at Ulla skal færdiggøre sit behandlingsforløb hos en fysioterapeut, inden de vil overveje at indstille hende til en pension. Så vi fik altså heller ingen afgørelse i denne omgang, fortæller hendes mand, Erling Astrup.

Kommentarer fra læserne Elly Poulsen, arbejder hos Region Midtjylland: Sig mig hvad er der gal med de der sagsbehandler på Jobcentret i Struer... har de fået deres hjerneceller skiftet ud med savsmuld?????? eller har de drukket træsprit og blevet blinde??? Undskyld men jeg er totalt målløs.Lars Hyldgaard, arbejder hos Home Skive: Nu må borgmesteren træder i karakter og vise, at det er ham der har den overordnet ansvar for at kommunens borgere behandles anstændig, der må være nogle embedsmænd/ansatte i jocenteret der skal sættes på plads, lad os få en anstændig kommune. Vi kan ikke være bekendt, at jagte en borger, som selv en blind kan se, ikke kan arbejde.



Bent Sønderborg Pedersen, arbejder hos Pensioneret: En trist og ulykkelig sag - alle ka se - læge eller ej - at her er virkelig et menneske som skal have sin førtidspension - hun er 61 år og har ydet sit på arbejdsmarkedet - utrolig hvis hun skal igennem hele "møllen" igen - man kan kun glæde sig over man ikke bor i den kommune - håber de lokale politikere "straffes" ved næste valg - utroligt ingen griber ind.



Hanne Lykkebo Nielsen, Fredericia Middelfart Handelskole: Der må være nogen i kommunen der kan gribe ind og rette op på den groteske fejl der bliver begået her. Eller kom med en god forklaring på hvad der lige sker her, men den findes nok ikke.



Birthe Lorentsen, Erhvervsakademi Aarhus: Det er meget dårlig reklame til Struer kommune, stakkels Ulla og hendes lidelsesfæller, ord kan ikke beskrive denne behandling.



Bente Nielsen, blomsterdekoratør hos H. Jensen: Til Struer kommune Nu må nok være nok det kan en kommune simpelhed ikke tillade sig over for en borger, er planen at denne familie skal køres helt ned. Bliver flov over at bo i denne kommune. Jeg ved det, i nogen tilfælde har været for nemt at få pension. Men stop nu og få realiteter på bordet.



Tina Bach Klausholt, Holstebro: De skulle satme skamme sig. Tror IKKE man behøver at være speciallæge for at se noget er helt galt der.



Birthe Petersen: Mener kommunen at det er bedre at hun begår selvmord ? Ja for der må de da snart have fået hende drevet ud.



Catharina Holm: Dette må få alvorlige konsekvenser for de ansvarlige i Struers kommune. Det er borgmesteren som er ansvarlig i sidste hånd. Mon manden kunne indberettes til menneskerettigheds domstolen for omsorgssvigt og mishandel/tortur? Denne mulighed bør undersøges omgående.



Tina Hagensen Holm, Tinglev: Det er simpelthen så grotesk. Jeg blir så vred på deres vegne!!! Så lad dog kvinden få ro - hvad er det lige kommunen vil opnå. Forstår simpelthen ikke at vi behandler mennesker så dårligt i dagens Danmark!!!

Ulla og Erling Astrup havde ellers høje forhåbninger til mødet på Jobcenter Struer onsdag middag.

- De indkaldte os selv med to dages varsel, og vi blev så selv nødt til at udsætte det med en uges tid. Men vi tog det som et godt tegn, at de ville se os så hurtigt, fortæller Erling Astrup efter dagens skuffelse.

Efter en omfattende rygoperation har Ulla Astrup Jensen i dag store problemer med nakken. Hun er indstillet til en operation, så hun igen kan løfte hovedet.

- Men vi overvejer at sige nej, hvis det betyder, at Jobcenter Struer så vil udsætte sagen med endnu et år. Sådan lød det på dem i går. Hvis hun bliver opereret vil de vente med at tage sagen op til operationen er overstået og de kan vurderer effekten. Det magter vi bare slet ikke, og vi forstår ikke, hvordan de kan blive ved, når de har haft flere år til at indhente de nødvendige speciallægeerklæringer, siger Erling Astrup.