Faaborg/Ringe: Faaborg-Midtfyn Kommune deltager igen i år i den globale klimakampagne Earth Hour, som WWW Verdensnaturfonden står bag.

Lørdag 24. marts klokken 20.30-21.30 vil Faaborg-Midtfyn Kommune slukke for en del af gadebelysningen i Faaborg og Ringe.

Mottoet for årets Earth Hour er "Sluk for lyset. Tænd for livet".

- Earth Hour er den time, hvor mennesker fra hele verden slukker lyset for naturen. Kloden skal tages seriøst - også når lyset er tændt de øvrige 8.759 timer af året. Det er budskabet, når Earth Hour under sloganet #Connect2Earth endnu engang lægger verden i sort for at sætte fokus på, hvordan klimaforandringerne påvirker natur og dyreliv. De stigende globale temperaturer har nemlig fatale konsekvenser for tusindvis af skrøbelige økosystemer. I Faaborg-Midtfyn Kommune tager vi udfordringen op og deltager i Earth Hour, skriver Susanne Jerlund fra By, Land og Kultur i en pressemeddelelse.

Faaborg-Midtfyn Kommune opfordrer i øvrigt borgere og virksomheder til at dæmpe lyset i den nævnte time.