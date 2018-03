Den odenseanske gallerist Peter Thomsen fra Galleri 5000 og grev Michael Ahlefeldt fra Egeskov virker som et perfekt makkerpar: Den første har stor viden om skulpturer, men mangler et sted at udstille de værker, han sælger for kunstnere. Den anden er kunstner og maler og tegner, men vil gerne vide mere om skulpturer, og så har han en kæmpestor park, som næsten er plantet til at udstille i.

Egeskov Skulpturpark Egeskov Skulpturpark åbner 27. april 2018 som et samarbejde mellem Egeskov og Galleri 5000 i Odense. Der er oprettet et selskab, Egeskov Skulpturpark, som de to samarbejdspartnere driver sammen.Skulpturparken bliver en permanent del af Egeskov, og entréen er en del af den eksisterende billet.



Parken kommer i år til at bestå af 20 skulpturer og forventes færdigudbygget i 2019. Til den tid vil slottets park kunne vise 50 skiftende skulpturer. Et værk vil højst befinde sig på Egeskov i tre år.

Derfor var der ikke langt fra idé til handling, da de to først begyndte at tale om at etablere en skulpturpark på Egeskov. Et selskab er oprettet, og når sæsonen begynder, er de første skulpturer på plads i det, Peter Thomsen kalder landets bedste udstillingsvindue.

- Jeg har længe kunnet tænke mig at vise skulpturer i parken, og dette samarbejde er en perfekt ramme for mig. Først og fremmest handler det om at have god kemi, når man skal arbejde sammen, og dernæst handler det om at kunne vise nogle gode kunstnere i parken og sørge for, at der er et vist flow i udstillingen. Skulpturerne er til salg, men aftalen er, at de højst må stå i parken i tre år. Og at jeg i øvrigt har indsigelsesret over for de forslag om skulpturer, Peter kommer med, siger Michael Ahlefeldt og smiler til sin samarbejdspartner.

“ Jeg har en sikker kunstsmag, men jeg er også meget ydmyg over for Peters viden om skulpturer, for dem har jeg aldrig rigtig arbejdet med. Grev Michael Ahlefeldt, om samarbejdspartner Peter Thomsen, Galleri 5000, i det nye selskab Egeskov Skulpturpark

Han understreger, at Egeskov Skulpturpark er en blivende del af den store fynske turistattraktion. Et større område i egeskoven - lige efter Fuchsiahaven - er netop ved at blive gjort klar til at rumme skulpturerne. Det betyder, at egetræer opstammes, og skovbunden beklædes med græs:

- Det skal gøres ordentligt, og der findes kun fem lignende parker af den størrelse i hele verden. Jeg er nødt til at have hjertet med i det, jeg laver. Sådan er det også med Heartland - det kunne aldrig blive en dødsmetal-festival her på Egeskov, siger Michael Ahlefeldt.