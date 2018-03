Faaborg: Faaborg Museum byder børn og deres familier indenfor i påskeferien og vil give dem jord under neglene. Museet tilbyder lerværksted, sporjagt og familieomvisning i særudstillingen "Jordforbindelser". Udstillingen sætter landskabernes forandringer under lup og viser, hvordan landskabet også i 1800-tallet var fyldt af menneskelige aftryk.

Lørdag 31. marts og søndag 1. april kl. 11-15 er der mulighed for at deltage i værksted, hvor børn i alderen 6-12 år kan skabe egne aftryk i ler. Børnene samler genstande fra naturen, som præges ind i en lerflise og efterfølgende støbes som et modtryk i gips, man kan få med hjem. Pris: 75 kroner (inklusive materialer). Begrænsede pladser. Tilmelding via visitfaaborg.dk.

31. marts kl. 13.30 kan man opleve "Jordforbindelser" i børnehøjde, når museets kunstformidler tager børn og deres familier med på en tur gennem landskabsmalerierne i udstillingen. Omvisningen er gratis, når entréen er betalt.

I hele påskeferien udleveres der en gratis sporjagt i billetsalget. Her skal man på jagt i særudstillingen "Jordforbindelser" efter spor af mennesker og deres dyr i de danske landskabsmalerier og finde flotte, mærkelige og sjove detaljer. Løser man alle opgaverne, venter der en lille præmie. Man kan også kigge forbi museets hyggelige vinterhave og her skabe sit eget landskab af jord med ting og figurer. Cafeen er åben, men dog lidt mindre end museet (en halv time i hver ende).

Åbningstider: Alle dage kl. 11-16, også mandag den 2. april. /EXP