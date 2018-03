Det vil være helt ude i hampen og ikke have nogen effekt at bygge en ny Lillebæltsbro. Det ville kun aflaste de to andre broer, ikke motorvejen over Fyn, men give endnu flere propper og gener.

Derimod vil det give mening med en Alsbro-forbindelse, og selvfølgelig skal der bygges en motortrafikvej fra Odense til Faaborg-Bøjden. Når man alligevel har proppen af flasken, vil det være en god idé at få bygget en motortrafikvej fra Hillerslev og via Ringe og få den tilkoblet Odense-Svendborg-motorvejen. Så vil det hænge meget bedre sammen med resten af Sønderjylland og Sydfyn, og dette ville virkelig kunne aflaste E20, som er hårdt trængt.