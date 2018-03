Der var ingen tegn på bitter rivalisering, da Lewis Hamilton (Mercedes) og Sebastian Vettel (Ferrari) torsdag sad ved siden af hinanden på årets første Formel 1-pressemøde i Melbourne.

Således virkede de to til endegyldigt at have begravet stridsøksen efter en batalje ved det aserbajdsjanske grandprix sidste år. Her kørte Vettel ind i Hamilton, hvilket efterfølgende fik briten til at rase mod sin tyske kollega.

Men 2018-sæsonen blev i stedet indledt med pæne ord.

- Når man kommer til slutningen af sin karriere, så vil man gerne vide, at man har kæmpet mod de bedste, lyder det fra Hamilton.

- Det er fantastisk, for det har været en stor oplevelse at kunne køre imod Sebastian, siger den britiske verdensmester.

Senere på pressemødet blev Sebastian Vettel spurgt om, hvilke svagheder han ser hos Lewis Hamilton.

- Der er ikke mange, lyder det fra tyskeren, inden han forklarer, at det ikke er rart at kritisere en, der sidder lige ved siden af en selv.

Lewis Hamilton bragte dog tyskeren ud af kniben ved selv at indrømme, at hans eneste svaghed er pandekager. Til stor morskab for presselokalet.

Og selv om den britiske superstjerne sagde, at hans lange Formel 1-karriere har gjort ham lidt træt af pressemøder, så havde han både tid og overskud til flere muntre bemærkninger.

Da Sebastian Vettel på et tidspunkt modtog et spørgsmål om, hvorfor han ikke har en Instagram-profil, kiggede Hamilton således skævt til tyskeren.

- Men jeg følger dig da, udbrød Lewis Hamilton, hvilket igen fyldte det proppede presselokale med latter.

Både Hamilton og Vettel har fire vundet VM fire gange. De er dermed begge en enkelt titel fra at tangere Juan Manuel Fangios rekord for næstflest mesterskaber. Michael Schumacher har rekorden med syv.

Den australske hjemmebanefavorit Daniel Ricciardo var også til stede ved pressemødet. Han understregede, at han satsede stærkt på et bedre grandprix end sidste års, hvor han end ikke stillede til start.