Aldrig før har flere danskere været i beskæftigelse. Det var det klare budskab, da Danmarks Statistik onsdag fremlagde de seneste beskæftigelsestal. 2.728.800 danskere har nu et lønmodtagerjob. Det bør vi alle i den grad glæde os over. For jobvæksten er også kommet til Fyn. Siden valget er antallet af lønmodtagere steget med knap 7.000 i landsdelen. Det skaber vækst og bedre økonomi - og styrker vores fælles velfærd, både på den korte og lange bane. At flere bliver en del af det arbejdende fællesskab løfter os alle. Et fællesskab, som skaber glæde for den enkelte og gør flere forældre til endnu bedre rollemodeller for deres børn. Det kan fynboerne være stolte af. Siden valget i 2015 er der blevet skabt mere end 120.000 private arbejdspladser. Det er ikke alene sket på grund af fremgang i økonomien, men også fordi Venstre har gennemført vækstfremmende politik. Det er jeg stolt af. I denne regeringsperiode har stop for skatte- og afgiftsstigninger og en jobreform skubbet på en udvikling, hvor flere kommer i job. Sideløbende med de mange flere private arbejdspladser er der også betydeligt færre på offentlig forsørgelse. Siden valget i 2015 er der blevet 44.000 færre offentligt forsørgede. Og antallet af personer i kontanthjælpssystemet er faldet med 18.700 siden april 2016, hvor vi indførte kontanthjælpsloftet. Det er ikke kommet af sig selv, men med målrettet arbejde og med viljen til forandring. Så det går godt, når det kommer til beskæftigelsen og antallet af offentligt forsørgede - også på Fyn.