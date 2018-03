1 / 5

I forbindelse med Bagsidens julekalender "Bro Jul og Godt Byggeår" i 2011, lancerede vi 24 fynske problemer, der kunne løses med en bro. Her er det Willemoesbroen i Assens, der én gang for alle vil give byen mulighed for at hylde sin stolte søn, søhelten fra Slaget på Reden i 1801. Broen skal passere Willemoes-statue, strejfe Bågø og række helt til Jylland. Derved vil Assens foretage et dristigt angreb på andre fynske byers planer om at etablere et brohoved i det jyske. Broen kunne også kaldes Sukkernes Bro efter byens lige så stolte fortid som sødemiddelmekka. Illustration: Peter Leth-Larsen/Leif Nørmark Sørensen