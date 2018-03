I Danmark går det godt. Arbejdsløsheden i industrien er faldet de senere år og er nu nede på samme niveau som før finanskrisen. Men ingen roser uden torne; vi mangler kloge hænder. Og den mangel bliver kun større, som tiden går. Jeg står derfor helt uforstående overfor, at regeringen vælger at spare på erhvervsuddannelserne. Hvis vi vil have flere faglærte i Danmark og fortsætte med at være med i toppen af den globale konkurrence, er vi nødt til at investere; nedskæringer duer ikke. Vi er nødt til at gøre op med uddannelsessnobberiet, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Den opgave bliver ikke nemmere med besparelser. Vi bliver nødt til at erkende, at værdiskabelsen i dette land hviler på et solidt fundament af kloge hænder. Det er dygtige faglærte, der producere eksportprodukter af højeste kvalitet på de danske arbejdspladser. Det er os, der producerer de ting, som vi skal leve af i fremtiden; de ting, vi kan omsætte til velstand og velfærd i Danmark. Når regeringen skære ned på vores erhvervsuddannelser, bider de så at sige den hånd, som fodrer dem.

Regeringen har ambitioner om, at erhvervsskolerne skal effektivisere to procent hvert år, men lad os nu kalde det, hvad det er: Besparelser. Alligevel kommer det bag på politikerne, at deres hovedløse besparelser har konsekvenser.

Antallet af lærere på erhvervsskolerne er faldende. Det kan vi ikke leve med. For mig har det betydet, at min lærer skulle undervise første-, andet- og tredjeårs elever i samme lokale på samme tid. Det svarer til, at vi beder vores gymnasielærere om at undervise første-, andet- og tredjeårs elever i matematik i samme rum på samme tid. Det er ikke holdbart. Hvis ikke regeringen får øjne op for konsekvenserne af deres besparelser, vil gassen gå af ballonen i det nuværende økonomiske opsving. Det er logik, at hvis vi ikke kan forsyne virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft, vil der ske en af to ting. Enten vil ordrerne gå til udenlandske virksomheder i stedet for danske - eller også vil virksomhederne tage konsekvensen og rykke deres virksomhed ud af landet. Det må derfor være tid til at stoppe snakken og skride til handling. Der skal ikke spares mere på erhvervsuddannelserne.