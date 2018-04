Skærpede strafzoner skærper trygheden

Der er nogle borgere i dette land, der lever mere utrygt end andre. Nogle steder i Danmark skal man i dag finde sig i mere kriminalitet. Det skaber utryghed i hverdagen, når naboen bliver udsat for vold, eller når man ser hærværk og ulovligt salg af stoffer lige rundt om hjørnet. Utrygheden er højere i ghettoerne end i resten af landet, hvis man spørger beboerne. Sådan skal det ikke være. Alle borgere i dette land skal kunne føle sig trygge.

Derfor har Det Konservative Folkeparti sammen med resten af regeringen foreslået skærpede strafzoner i det nye ghettoudspil. Politiet skal kunne udpege zoner, hvor straffen for kriminalitet kan sættes op i en periode. Det skal nemlig være en skærpende omstændighed at begå kriminalitet i områder, der i forvejen er hårdt prøvede. Når man forværrer situationen for i forvejen utrygge mennesker, skal man kunne straffes hårdere. Det synes, jeg kun er rimeligt.

Hvis man for eksempel en sommer i Vollsmose oplever problemer med afbrænding af containere, vil man i en periode kunne sætte straffen op, for at komme kriminaliteten til livs.

Mange har fejlagtigt udlagt forslaget for at være i strid med princippet om lighed for loven. Det er helt forkert. Ingen straffes hårdere eller blødere på baggrund af, hvor de har bopæl. Det drejer sig udelukkende om, hvor kriminaliteten begås og ikke om, hvor gerningsmanden bor. Det er ærgerligt, at debatten skal ødelægges af usande påstande.

Det redskab, at nogle områder kan udpeges af politiet under særlige omstændigheder, gør vi allerede af brug af i dag. Man kan udpege visitationszoner, hvis man i en periode ser, at der f.eks. er særlige problemer med våbensalg eller bandeaktivitet. Her har politiet beføjelser, de normalt eller ikke har.

Vi hverken kan eller vil acceptere, at der er steder i Danmark, som er betydeligt mere utrygge end andre steder. Og der er i dén grad brug for et gå hårdhændet til værks i visse områder, hvis vi skal have vendt den kedelige udvikling.

De skærpede strafzoner er blot en af mange tiltag, regeringen har iværksat. For nu skal vi altså de ghettoer til livs. Det nytter ikke, at vi har områder på Danmarkskortet, der fjerner sig mere og mere for resten af samfundet. Hvor alt for mange ikke taler dansk, ikke har et arbejde, ikke får sig en uddannelse, ikke deltager i det danske civilsamfund, lever af offentlig forsørgelse, eller er en del af et kriminelt miljø.Vokser man op i et sådan område, risikerer man at få svær start på livet.

Som børne- og socialminister har jeg selvfølgelig et særligt blik for børnene i disse områder. Jeg har fremlagt tiltag i ghetto-udspillet, der skal give børn fra udsatte boligområder bedre muligheder i livet. Blandt andet ved at sikre, at de kan tale ordentligt dansk, når de starter i skole. Men det er også altafgørende, at vi får bekæmpet kriminaliteten i de områder, hvis vi vil give børnene en god start på livet. Skærpede strafzoner er en vigtig del af den kamp.