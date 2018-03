Nyborg: Sundhed kan være mange ting. Lige fra gå- eller løbeture til en varieret kost, fokus på mental velvære og rigeligt med søvn. Nu har du mulighed for at dele dine erfaringer om sundhed med andre i en ny konkurrence arrangeret af Lokalavisen Nyborg/Fyens Stiftstidende med titlen "Sundhed for mig er ...".

Alt, hvad du skal gøre, er at sende et billede og meget gerne en lille videosekvens, der viser, hvad sundhed er for dig. Husk også at skrive et par linjer, der fortæller om dine erfaringer eller dit gode råd og send det til følgende e-mail adresse: nyborg@fyens.dk senest fredag den 6. april.

Konkurrencen fungerer nemlig som optakt til den store aktivitets- og sundhedsdag på Torvet i Nyborg lørdag den 7. april, der er arrangeret i et samarbejde mellem avisen, Nyborg Kommune, Nyborg Bibliotekter og Østfyns Museer.

Flere lokale butikker/virksomheder har allerede valgt at bakke op om initiativet ved at donere sponsorgaver. Det gælder Intersport, Spormaster, FNE Outdoor, KinoVino og Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

Præmierne omfatter blandt andet et gavekort til en tur i biografen, gratis billetter til svømmehallen, gratis drikkedunke samt en rejsetaske til en værdi af 700-800 kroner. Det er en forudsætning, at man husker at skrive sit fulde navn på henvendelsen. Desuden skal man være indstillet på, at både navn, billede og tilhørende tekst må bruges i forbindelse med en redaktionel omtale af arrangementet.

Det gælder på Fyens.dk, i Lokalavisen Nyborg samt i Fyens Stiftstidende, hvor vi i de kommende dage og uger vil bringe en større artikelserie, der tager pulsen på nyborgensernes sundhed. Blandt andet ser vi nærmere på, hvad skoler og virksomheder gør for at højne folkesundheden i kommunen, men også hvad man selv kan gøre uden nødvendigvis at lægge hele sit liv om eller melde sig ind i en sportsforening.

For at få del i de mange rare sponsorpræmier er man desuden nødt til at møde frem på Torvet lørdag den 7. april klokken 11.45, hvor vinderne vil blive fundet ved lodtrækning.