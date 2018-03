En 31-årig mand frifindes for dødsvold mod et halvandet år gammelt barn, der døde 6. februar sidste år.

Det har Retten i Sønderborg torsdag formiddag afgjort, skriver JydskeVestkysten.

Manden var tiltalt for at have forvoldt den lille drengs død ved at have udsat ham for stump vold.

Men retten har ikke været overbevist om, at det var den tiltalte, der var skyld i drengen Noahs død.

Den 31-årige boede sammen med barnet og barnets mor i Sommersted i Sønderjylland.

En logerende boede også på bopælen, og han har tidligere været sigtet i sagen.

Men sigtelsen blev frafaldet.