Manchester United har ansøgt om at starte et professionelt kvindehold for første gang.

Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona og Ryan Giggs er alle navne, man forbinder med fodboldklubben Manchester United.

Men i fremtiden kan listen over kendte United-navne potentielt få et kvindeligt islæt. I hvert fald vil klubben for første gang have et kvindeligt fodboldhold.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

United har ansøgt om at starte et kvindehold, der i så fald vil få en plads i Women's Super League 2, der er den næstbedste engelske fodboldrække for kvinder.

Ifølge næstformanden i Manchester United, Ed Woodward, skal holdet skabes "med det samme image og de samme principper som herreholdet".

Store engelske klubber som Arsenal, Chelsea, Liverpool og Manchester City har allerede kvindehold, som spiller med i Englands bedste kvinderække, Women's Super League.