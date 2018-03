Vissenbjerg: Et af mange forårstegn er det store bagklapmarked ved Vissenbjerg-Hallerne. Det finder som sædvanlig sted første lørdag i maj, i år 5. maj kl. 9-14. Markedet er for både private og professionelle kræmmere, så nu har alle chancen for at få solgt overflødige ting og sager, dukket op ved forårets oprydning.Alle, der tidligere har deltaget med en stadeplads og oplyst mailadresse, har modtaget invitation, så tilmeldingerne er godt i gang. Sidste år deltog næsten 100 private og professionelle kræmmere - over halvdelen af disse har allerede meldt sig.Pris pr. plads er uændret 100 kr. /EXP