Ghettoplan: Regeringen skaber usikkerhed om boligrenoveringer i Odense

Der skal renoveres almene boliger for mere end 340 millioner kroner alene i Odense i årene, der kommer, men med regeringens nyeste ghettoudspil er der opstået massiv usikkerhed om, hvorvidt projekterne overhovedet kan realiseres. Lars Løkke Rasmussen har nemlig tænkt sig at finansiere sine ghettoplaner med penge fra landsbyggefonden.

Det er helt urimeligt. Langt størstedelen af landets almene boliger lægger ikke i udsatte boligområder. Det er ganske almindelige boliger med folk, der går på arbejde, er i gang med en uddannelse eller er gået på pension. Hver eneste måned har de sparet op til at kunne få renoveret deres boliger. Ligesom parcelhusejeren sparer op i sin friværdi, har landets lejere sparet op i Landsbyggefonden.

I modsætning til udlandet er vi i Danmark kendt for gode almene boliger af en fornuftig kvalitet, men skal det blive ved sådan, kræver det, at boligmassen løbende renoveres. To af de projekter, regeringen rejser tvivl om, er et projekt til 237 millioner kroner i Åhaven og et projekt til 84 millioner kroner i Korsløkkeparken.

De almene boligforeningers landsorganisation har klart og tydeligt sagt, at der er et renoveringsefterslæb i den almene sektor, som man ikke bare kan løbe fra. Som socialdemokrat vil jeg gerne være med til at løse udfordringerne i landets ghettoområder, men det skal ikke være lejerne, der betaler hele regningen.