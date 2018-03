Helhedsplanen for Dalum Papir, der udkom i efteråret 2017, viser på hvilken måde, der kan etableres boliger på begge sider af åen.

Der er dog et problem, som helhedsplanen kun berører overfladisk, og som gør området lidet attraktivt: Nemlig støjniveauet i området. Der er støj fra Dalumvej, fra Stenløsevej, der er støj og vibrationer fra Svendborgbanen, der er støj fra Engen og ikke mindst er der støj fra Den Fynske Landsby.

I Den Fynske Landsby afholdes der mange koncerter til stor glæde for Odense bys borgere.

I sensommeren 2016 blev der lavet en støjrapport for Odense Kommune. Den viser, at hvis koncerterne i Den Fynske Landsby skal fortsætte i det nuværende omfang, kan der ikke etableres nye boliger i områder, hvor støjbelastningen overstiger 60 dB. Det betyder, at der ikke kan bygges ret mange boliger på østsiden af åen, hvis de 60 dB skal overholdes. Det nærmeste område er friholdt for byggeri i rapporten. Det er det ikke i helhedsplanen. Her er der planlagt 22 boliger.

By- og Kulturudvalget har på mødet 10. oktober 2017, hvor det godkendte helhedsplanen, ført til referat: "Helhedsplanen beskriver, at bebyggelse af arealerne er afhængig af, at bygherre kan skærme for støj fra koncerter og lignende på en måde, der visuelt tilpasses landskab og omgivelser. Især bebyggelsen på de østlige arealer rammes af støj fra Amfiscenen i Den Fynske Landsby og til dels fra Engen i Fruens Bøge. Helhedsplanen beskriver, at bebyggelse af arealerne er afhængig af, at bygherre kan skærme for støj fra koncerter og lignende på en måde, der visuelt tilpasses landskab og omgivelser. Det stilles også som betingelse, at bebyggelse ikke må begrænse aktivitetsniveauet på scenen samt på Engen".

Det betyder, at antallet af koncerter ikke må reduceres, hvilket kommer i massiv konflikt med støjrapporten, medmindre det er muligt at reducere støjen med en støjskærm. Støjrapporten vurderer, at en 50 meter lang og syv meter høj absorberende støjskærm omkring Amfiscenens afgrænsning mod syd vil kunne løse problemet. Men hvor meget støjdæmpning skal der til? Det ser ud fra kort i rapporten ud til, at der er brug for en dæmpning på ca. 10 dB. Det vil af det menneskelige øre blive opfattet som en halvering af støjen, men det kræver, at 90 procent af støjen bliver absorberet af en støjskærm eller støjvold.

Helhedsplanen har "glemt" den bestilte, men ikke offentliggjorte støjrapport, og skøjter i stedet hen over problemet med "Der bør foretages støjmåling, der viser præcist, hvor 65 dB-grænsen går".

De nærmeste boliger er planlagt til at ligge i en afstand på kun 100 meter foran scenen-

Er det i det hele taget realistisk at kunne lave en støjdæmpning?

Vi skulle jo nødigt ende i en situation, hvor boligerne er bygget, og man efterfølgende er nødt til at frarøve odenseanerne koncertoplevelser i Den Fynske Landsby.

Konklusion: Måske er det en bedre idé ikke at bygge huse i området. Hvem har også lyst til at bo i et støjhelvede eller i skyggen fra en høj og bred "Mexicomur"?