Det er lykkes musik- og kulturforeningen Bamok, som ligger i Båring, at lokke Jan Gintberg til at optræde. Det bliver til oktober, at en af Danmarks mest populære kunstnere sætter landsbyen på den anden ende.

Båring: I overført betydning er man lidt over i historien om humlebien, der ikke kan flyve, men gør det alligevel. For der er absolut ingen naturlighed i, at Jan Gintberg skal optræde i Båring. Men det er ikke desto mindre, hvad der sker torsdag den 11. oktober. Lige efter at han opfører samme show i Operaen i København og lige før, at turnéen fører ham til Herning Kongrescenter. I den sammenhæng lyder multisalen i Båring ikke af meget, men igen er det lykkes musik- og kulturforeningen Bamok at få lokket en kunstner fra øverste hylde til landsbyen. Knud Bentholm, passioneret booking-ansvarlig i Bamok, fortæller, at der som sådan ikke ligger noget hokus pokus bag at have fået fingre i Jan Gintberg. - Jeg ringede til hans booker, og så tog vi den derfra, fortæller han.

Et godt ry