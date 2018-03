Høreapparater: Hvorfor ligger de i skuffen?

Hvorfor ligger så mange høreapparater i skufferne rundt om i hjemmene uden at blive brugt?

Det spørgsmål har jeg grundet over. Jeg er kommet frem til, at det ganske enkelt er, fordi det er for vanskeligt at skifte de små dele, batteri og den lille højttaler, der skal ind i øregangen. Personer, der har nedsat syn, stive og kluntede fingre eller blot ikke har den tålmodighed, der skal til, opgiver simpelthen at bruge dem. Delene er for små at tumle med - så i skuffen med dem, rent spild af ventetid, penge og ressourcer. Man kan dog ikke skære alle over en kam, for der er mange, der har stor glæde af et høreapparat, når det bruges rigtigt.

Vi hører så meget om Odense som robot-by nummer et - så kom dog i gang med at udvikle og opfinde hørerobotter, som blot skal sættes i stikkontakten om natten. Det ville være en udvikling, der gav genlyd.