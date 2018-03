FODBOLD: Den hollandske Æresdivisionsklub FC Groningen meddeler officielt på sit website, at samarbejdet med den 25-årige venstrefodede fynske stopper Kasper Larsen slutter til sommer, når hans kontrakt udløber.

Derfor skal Sanderum-drengen ud og finde en ny arbejdsgiver efter tre år i Groningen, der i denne sæson ikke har indfriet egne forventninger. Groningen ligger på 13. pladsen og har ikke været i nærheden af at spille med om de europæiske pladser fremme i tabellen. Omvendt er Groningen otte point fra nedrykningszonen med seks runder tilbage. 1. april spiller Groningen hjemme mod Ajax Amsterdam.

Kasper Larsen vendte for tre år siden hjem til OB efter et noget eksotisk og mærkværdigt ophold i den kazakhiske klub FC Astana. Men Larsen nåede kun at spille fire kampe for OB, inden han i august 2015 skrev en tre-årig kontrakt med hollænderne.

Fynboen vendte her først på året tilbage efter en skade og nåede under opholdet i Holland at komme med det danske OL-landshold til legene i Rio de Janeiro i 2016.

Om OB igen er interesseret i at overtage Kasper Larsen er svært at sige. OB hentede i vinter Marco Lund fra Esbjerg som erstatning for Frederik Tingager, der har succes i Braunschweig. Men samtidig er Jeppe Tverskov blevet rykket tilbage som stopper ved siden af anfører Kenneth Emil Petersen, der til sommer har et år tilbage af sin kontrakt.

Kasper Larsen nåede 52 kampe for FC Groningen og er en type, der kan spille ud af forsvaret med sin venstrefod.