Mediemaskinen: Hvis dét skal kaldes fakta, så er vi på røven

Situationen er alvorlig.

Så alvorlig, at regeringen finder det nødvendigt at gå drastisk til værks for at komme utrygheden i ghettoerne til livs.

Trygheden i ghettoområderne er "faldet ret dramatisk", siger statsministeren i Folketinget med henvisning til politiets tryghedsmålinger.

Han lader forstå, at det er på grund af dem, regeringen vil fordoble straffen for forbrydelser, der bliver begået i et ghettoområde.

Og tilføjer med alvorstung og stålsat mine, at "det er vi da nødt til at gøre noget ved".

Ja, selvfølgelig er vi da det, var der nok mange, der tænkte, da regeringen forleden fremlagde sin ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030".

Det gjorde jeg i hvert fald selv - lige indtil nogle nævenyttige pernittengryn i mediebranchen gik statsministeren fakta efter i sømmene.

For ifølge Mediehuset Mandag Morgens afdeling for faktatjek, TjekDet, fortalte statsministeren i bedste fald kun den halve sandhed.

Politiets tryghedsundersøgelse viser ganske vist, at der ud fra en gennemsnitlig betragtning er tale om mindre tryghed i 25 udsatte boligområder. Men statsministeren undlod at fortælle, at beboerne i 10 af de 25 boligområder føler sig mere trygge.

Der var med andre ord ikke belæg for påstanden om, at beboerne i ghettoområderne under ét føler sig mere utrygge.

Og tale om oplysninger, som i stedet fik mig til at tænke på den forlængst afdøde forfatter Robert Storm Petersens vise ord:

"Statistik er som en gadelygte. Ikke særligt oplysende, men god at støtte sig til".

Lemfældig og måske endda bevidst manipulerende omgang med sandheden er en af det digitale informationssamfunds og demokratiets største udfordringer.

Tilliden til autoriteter som politikere og medier drukner i en strøm af fake news, misinformation og rendyrket propaganda.

Og det bliver tilsyneladende bare værre og værre.

Som den teknologiske chef ved University of Michigan's Center for Social Media Responsibility, Aviv Ovadya, forleden betroede netmediet BuzzFeed , så er vi "so screwed it's beyond what most of us can imagine" - så meget på røven, at det overgår de flestes fantasi.

Han forudså og advarede mod den misinformationskrise, som ramte den seneste præsidentvalgkamp i USA.

Og konstaterer, at intet er blevet bedre siden.

- Vi var så meget på røven for halvandet år siden, og vi er endnu mere på røven nu. Og alt efter, hvor langt du ser ud i fremtiden, bliver det bare værre.

Statsministerens lemfældige omgang med fakta om trygheden i ghettoerne er blot ét af mange eksempler på misinformation, som læserne, lytterne eller seerne kan have svært ved at gennemskue.

Og når de falske nyheder, som Aviv Ovadya påpeger, takket været den teknologiske udvikling snart kan produceres på en måde, så end ikke eksperter kan skelne dem fra de ægte, bliver det helt umuligt.

Og mediernes omsiggribende faktatjek er næppe nogen effektiv redningskrans.

Det er selvsagt vigtigt at afsløre falsk information og forkerte fakta. Men det hjælper ikke, hvis de, der står bag, nægter at se sandheden i øjnene.

Som da justitsmister Søren Pape (K) fejede kritikken af regeringens (mis)brug af tallene i politiets tryghedsundersøgelse af med en bemærkning om, at "det er ikke nyt, at trygheden er mindre i ghettoerne. Nu er den bare faldet voldsomt".

Det var som at høre det forlængst afdøde folketingsmedlem Søren Kjærs røst fra graven.

Det var ham, som under en debat i Folketinget afviste en politisk modstanders påstand med ordene: "Hvis dét skal kaldes Fakta, saa benægter a Fakta!"