Debat: Plastikposen er ikke den store miljøsynder

Læserbrev: Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en rapport, som undersøger miljøbelastningen af forskellige bæreposer.

Rapporten er et vigtigt indspark til debatten, som tager udgangspunkt i behovet for bedre viden om bæreposers miljøbelastning og større genbrug af bæreposer med hank. I detailhandlen ønsker vi at bidrage til at nedbringe det unødvendige forbrug af bæreposer og samtidig sikre, at uddeling af bæreposer sker mest muligt miljøforsvarligt og bæredygtigt.

En af de interessante konklusioner er, at plastikbæreposer rent faktisk ikke belaster miljøet, så meget som for eksempel bomuldsposer. Miljøbelastningen er blandt andet afhængig af, hvor meget den enkelte posetype bruges, og her skal en stofpose altså genbruges tusindvis af gange før, det giver miljømæssig mening.

Det er naturligvis ikke det samme som at plastikposer ikke belaster miljøet, men andre slags bæreposer kan have mindst lige så stor eller større miljøpåvirkning som plastik. Derfor skal vi sikre mere information til forbrugerne og den størst mulige grad af genbrug og genanvendelse for bæreposer med hank af alle typer materialer.

Konkret mener vi i Dansk Erhverv, at alle slags poser skal koste penge. Det vil få folk til i endnu højere grad at genbruge poser og sikre, at plastik og andre materialer ikke ender i naturen. Hvis alle bæreposer koster sendes det rette signal til forbrugerne og poserne vil blive brugt flere gange - det vil være godt for miljøet.