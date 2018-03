Debat: Fortidens synder hævner sig

Læserbrev: Meget i livet handler om timing, skrev Lise Daldorph den 1. marts i Fyns Amts Avis. Anledningen er, at jeg har forholdt mig til de manglende investeringer i små- og mellemstore virksomheder. Det er udtryk for mistiming at forholde sig til det problem, må man forstå.

I stedet skal man forholde sig til mangel på kvalificeret arbejdskraft i de danske virksomheder. Og det er da også et reelt problem, for der mangler for eksempel smede, industriteknikere og lastbilmekanikere rundt omkring i det danske samfund og i de danske virksomheder.

Årsagen til dét problem har mange facetter, men én oplagt årsag er manglende timing fra virksomhederne selv: Man har simpelthen forsømt at tage det nødvendige antal lærlinge de seneste mange år. Man kan nærmest sige, at fortidens synder i form af for få lærepladser kommer tilbage og hævner sig nu. For hvorfor skulle unge mennesker starte på en uddannelse, som de ikke vidste om de kunne få en læreplads til?

Nu tyder meget heldigvis på, at alvoren er gået op for virksomhederne og der er indgået en trepartsaftale, der skal sikre op mod 10.000 flere lærepladser. Den aftale ser ud til at blive honoreret, og inden for industrien stiger optaget på erhvervsuddannelserne, så vi om nogle år kan få nye motiverede og dygtige unge mennesker ud på virksomhederne.

Indtil da kunne virksomheder og medarbejdere gå hånd i hånd og sikre en større grad af efteruddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. Det findes der allerede i dag mange muligheder for.

Virksomhederne kunne også gøre brug af de muligheder for at søge arbejdskraft, der findes i dag. Inden for Dansk Metals område kan man tage fat i Metal JobService, men man kan også gå på Jobnet eller ned på det lokale jobcenter.

Endelig kunne man overveje, at anvende noget af den polstring som virksomhederne ligger inde med til aflønning af medarbejderne. Lønstigningerne ligger i hvert fald i den lave ende, hvis der er en omfattende mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Mens vi løser det problem kan vi sagtens diskutere manglende investeringer. Vi kan jo godt jonglere med mere end én bold.